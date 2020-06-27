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«Минск» – «Шахтер». Столичная команда раздаст воду всем пришедшим на матч

27.06.2020 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Минск» раздаст воду всем пришедшим на матч с «Шахтером», сообщает пресс-служба клуба.

«Горожане» объявили о совместной акции с компанией «Дарида»: на сегодняшней игре с в зоне активностей можно будет бесплатно получить бутылку с питьевой водой.

Матч 15-го тура «Минск»«Шахтер» пройдет 27 июня и начнется в 16.30 на стадионе «Трактор». Вход свободный.

Напомним, жители Фрунзенского и Московского районов Минска испытывают сложности с водой – водопроводная вода имеет резкий неприятный запах.По сообщениям медико-санитарных служб, она пригодна только для бытовых нужд и ее нельзя использовать для питья и приготовления пищи.

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Теги: Минск
 
 
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«Минск» раздаст воду всем пришедшим на матч с «Шахтером», сообщает пресс-служба клуба.
 
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