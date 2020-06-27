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"Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" в эфире "Беларусь 5"

27.06.2020 12:51 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Помимо насыщенной программы в белорусском футболе, вашему вниманию  поединок Английской премьер-лиги. Уже в 14:20 "Беларусь 5" покажет стартовый матч 32-го тура между "Астон Виллой" и "Вулверхэмптоном". В случае успеха «волки» могут вскочить на 5-ю позицию и улучшить шансы за место в Лиге чемпионов. А вот бирмингемцы решают задачи скромнее, пока "Вилла" находится в зоне вылета.
 
 
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Помимо насыщенной программы в белорусском футболе, вашему вниманию  поединок Английской премьер-лиги. Уже в 14:20 "Беларусь 5" покажет стартовый матч 32-го тура между...
 
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