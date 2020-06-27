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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" в эфире "Беларусь 5" Помимо насыщенной программы в белорусском футболе, вашему вниманию поединок Английской премьер-лиги. Уже в 14:20 "Беларусь 5" покажет стартовый матч 32-го тура между...

Помимо насыщенной программы в белорусском футболе, вашему вниманию поединок Английской премьер-лиги. Уже впокажет стартовый матч 32-го тура между "Астон Виллой" и "Вулверхэмптоном". В случае успеха «волки» могут вскочить на 5-ю позицию и улучшить шансы за место в Лиге чемпионов. А вот бирмингемцы решают задачи скромнее, пока "Вилла" находится в зоне вылета.