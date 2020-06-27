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Станюта стала лицом бренда косметики VITEX

27.06.2020 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта стала лицом бренда косметики VITEX.

«Мелитина достойная и прекрасная девушка, которая всего в жизни достигла сама благодаря усилиям и вере в себя. Именно такой посыл мы бы хотели транслировать своей косметикой», – прокомментировали в компании.

Напомним, Станюта долгое время была лицом бренда Bonaqua, а также принимала участие в рекламной кампании Symbal.by. 

Станюта стала лицом бренда косметики VITEX

Меліціна Станюта: «Што гэта было ўчора? Стаiш у чарзе ў краму – сядзiш у аўтазаку! Дзе падзеўся закон, якi нас ахоўвае?»

В последних 4 выездных матчах минское «Динамо» забивает в 1-м тайме. На гол в ворота БАТЭ дают кэф 2.7! ⚽

 
 
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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта стала лицом бренда косметики VITEX.
 
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