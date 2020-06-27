Станюта стала лицом бренда косметики VITEX

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гимнастка стала лицом бренда косметики VITEX.

«Мелитина достойная и прекрасная девушка, которая всего в жизни достигла сама благодаря усилиям и вере в себя. Именно такой посыл мы бы хотели транслировать своей косметикой», – прокомментировали в компании.

Напомним, Станюта долгое время была лицом бренда Bonaqua, а также принимала участие в рекламной кампании Symbal.by.





Меліціна Станюта: «Што гэта было ўчора? Стаiш у чарзе ў краму – сядзiш у аўтазаку! Дзе падзеўся закон, якi нас ахоўвае?»

В последних 4 выездных матчах минское «Динамо» забивает в 1-м тайме. На гол в ворота БАТЭ дают кэф 2.7! ⚽