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Станюта стала лицом бренда косметики VITEX
27.06.2020 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская гимнастка
«Мелитина достойная и прекрасная девушка, которая всего в жизни достигла сама благодаря усилиям и вере в себя. Именно такой посыл мы бы хотели транслировать своей косметикой», – прокомментировали в компании.
Напомним, Станюта долгое время была лицом бренда Bonaqua, а также принимала участие в рекламной кампании Symbal.by.
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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта стала лицом бренда косметики VITEX.
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