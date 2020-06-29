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БАТЭ может приобрести Громыко («Беларусь 5»)
29.06.2020 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Отметим, что хавбек не провел еще ни одного матча за российский клуб.
В прошлом году Громыко выступал за
Подробную статистику футболиста можно посмотреть
Ранее
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БАТЭ заинтересован в услугах белорусского полузащитника тульского «Арсенала» Валерия Громыко, информирует «Беларусь 5».
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