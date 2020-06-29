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БАТЭ может приобрести Громыко («Беларусь 5»)

29.06.2020 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ заинтересован в услугах белорусского полузащитника тульского «Арсенала» Валерия Громыко, информирует «Беларусь 5».

Отметим, что хавбек не провел еще ни одного матча за российский клуб. 

В прошлом году Громыко выступал за «Шахтер», где в 10 играх забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что БАТЭ может также приобрести Жасура Яхшибоева.

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БАТЭ заинтересован в услугах белорусского полузащитника тульского «Арсенала» Валерия Громыко, информирует «Беларусь 5».
 
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