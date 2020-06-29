БАТЭ может приобрести Громыко («Беларусь 5»)

Источник материала: Tribuna.com

заинтересован в услугах белорусского полузащитника тульского «Арсенала» , информирует « Беларусь 5 ».

Отметим, что хавбек не провел еще ни одного матча за российский клуб.

В прошлом году Громыко выступал за , где в 10 играх забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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Ранее сообщалось, что БАТЭ может также приобрести .

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