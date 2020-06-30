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Павлов покинул «Слуцк». Исполнять обязанности главного тренера будет Кончиц
30.06.2020 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов покинул команду. Контракт с клубом расторгнут по соглашению сторон.
Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер Александр Кончиц.
Павлов занимал пост главного тренера с 2017 года, под его руководством «Слуцк» в этом же году достиг пока наивысшего результата – 7 место в высшей лиге.
В апреле 2020 года Павлов был признан АБФФ лучшим тренером месяца.
Напомним, Павлов подал в отставку после поражения в матче против «Смолевичей». Его команда потерпела 6 поражений в последних 8 играх.
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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов покинул команду.
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