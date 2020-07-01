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Алистров подписал контракт с минским «Динамо»
01.07.2020 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Владимир Алистров подписал двусторонний контракт с минским
Соглашение рассчитано на один год, сообщает
Алистров выступал за юниорскую и молодежную сборные. В 2018 году форвард помог сборной Беларуси выйти в четвертьфинал юниорского чемпионата мира. На том турнире Алистров набрал 7 очков (3+4) в 5 матчах. Позже нападающий выступал за молодежную сборную, в составе которой на двух чемпионатах мира в дивизионе 1А провел 10 матчей и набрал 10 очков (3+7).
Кроме того, Алистров отыграл в WHL за «Эдмонтон Ойл Кингс» два сезона: за 135 матчей хоккеист набрал 78 (31+47) очков.
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Нападающий Владимир Алистров подписал двусторонний контракт с минским «Динамо».
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