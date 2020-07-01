Алистров подписал контракт с минским «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Владимир Алистров подписал двусторонний контракт с минским .

Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Алистров выступал за юниорскую и молодежную сборные. В 2018 году форвард помог сборной Беларуси выйти в четвертьфинал юниорского чемпионата мира. На том турнире Алистров набрал 7 очков (3+4) в 5 матчах. Позже нападающий выступал за молодежную сборную, в составе которой на двух чемпионатах мира в дивизионе 1А провел 10 матчей и набрал 10 очков (3+7).

Кроме того, Алистров отыграл в WHL за «Эдмонтон Ойл Кингс» два сезона: за 135 матчей хоккеист набрал 78 (31+47) очков.

Широчайшая линия на высшую лигуи не только! Эти кэфы приятно удивят