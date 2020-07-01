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Герчиков сменил Кайко в должности главного редактора «Прессбола»
01.07.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
С 1 июля у «
Дмитрий Герчиков ранее в течение 9 лет проработал журналистом «Прессбола». Он стал четвертым главным редактором в истории «ПБ». 16 января 1991 года газета начинала деятельность под руководством Александра Борисевича. В апреле 1995-го его сменил
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С 1 июля у «Прессбола» новый главный редактор – Дмитрий Герчиков.
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