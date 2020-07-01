Геннадий Савилов: «У нас нет основы быть пятыми. Мы можем его занять, но предпосылок нет. Поэтому очень удивился постулату, озвученному Ворсиным»

Источник материала: Tribuna.com

Глава ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал пикировку с гостренером Евгением Ворсиным, который сегодня рассказывал о задачах сборных, о которых Савилов не слышал, передает «Прессбол» .

– Может, припомнили, что за программа развития хоккея до 2022 года? И в этой же связи: пятое место для юношеской сборной на ЧМ — это чересчур для нее?

– Опять же, топ-5 имеет значение, когда имеет базу. Вспомните ЧМ в Питере, когда россияне проиграли всем, латышам, и заняли то ли 11-е, то ли 12-е место. Но у них была база, чтобы быть в призах. Вот и нам нужна такая база.

У нас теперь нет хоккеистов любых возрастов, от которых можем объективно ждать пятого места. Всегда привожу в пример сборной Германии по футболу: не имеет значения, какое место она заняла на последнем ЧМ. Я вас уверяю: от этой команды всегда весь мир будет ожидать чемпионства или финала. Потому что там есть основа, чтобы быть первым. И у нас нет основы быть пятыми. Мы можем его занять, но предпосылок нет. Поэтому очень удивился постулату, озвученному Ворсиным.

Глобальная задача – естественно, стать первыми. Разумеется, если соберем овечкиных, малкиных, кросби, лемье и они не станут первыми – будут вопросы к организации, подготовке, отношении к делу. Нынче мы как будто хотим выжать максимум из ничего. Нужны хорошие хоккеисты. И тогда не будет проблем ни с болельщиками, ни с маркетингом, – сказал Савилов.

Савилов поспорил с Ворсиным: «Юношеской команде поставлена задача войти в топ-5? Кем подписан документ?»