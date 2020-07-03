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Юрий Пунтус: «Корзун связан контрактом с киевским «Динамо» и собирался на днях ехать в Киев решать свою судьбу»

03.07.2020 14:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус рассказал о том, может ли в команду перейти белорусский полузащитник Никита Корзун.

– С командой долгое время тренировался Никита Корзун. Он может пополнить ряды «Торпедо-БелАЗ»?

– Никита сам попросился потренироваться с нами, я откликнулся. Если игрок просит поработать, не вижу проблем. Мне несложно относиться к нему как к своему игроку, и не жалко для него миски супа. Но никаких разговоров о переходе у нас не было. Никита связан контрактом с киевским «Динамо» и собирался на днях ехать в Киев решать свою судьбу. А где он появится после этого, не знаю, – сказал Пунтус.

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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус рассказал о том, может ли в команду перейти белорусский полузащитник Никита Корзун.
 
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