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«Беларусь 5» начал траслировать игру БАТЭ – «Энергетик-БГУ» с 26-и минутной задержкой из-за матча «Норвич» – «Брайтон»

04.07.2020 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в матче 16-го тура БАТЭ принимает «Энергетик-БГУ» (0:1). «Беларусь 5» начал показывать эту игру с 27-й минуты. За стартовый отрезок Станислав Драгун не забил пенальти, защитник гостей Александр Свирепа получил две желтые карточки, а также Шахбоз Умаров открыл счет в матче.

Отметим, что перед этим телеканал транслировал игру «Норвич» – «Брайтон».

БАТЭ в чемпионате Беларуси занимает первое место, а «Энергетик-БГУ» – шестой. «Брайтон» в АПЛ располагается на 15-й строчке, а «Норвич» замыкает таблицу.

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