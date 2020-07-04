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«Беларусь 5» начал траслировать игру БАТЭ – «Энергетик-БГУ» с 26-и минутной задержкой из-за матча «Норвич» – «Брайтон»
04.07.2020 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в матче 16-го тура
Отметим, что перед этим телеканал транслировал игру «Норвич» – «Брайтон».
БАТЭ в чемпионате Беларуси занимает первое место, а «Энергетик-БГУ» – шестой. «Брайтон» в АПЛ располагается на 15-й строчке, а «Норвич» замыкает таблицу.
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«Беларусь 5» начал траслировать игру БАТЭ – «Энергетик-БГУ» с 26-и минутной задержкой из-за матча «Норвич» – «Брайтон»
Сегодня в матче 16-го тура БАТЭ принимает «Энергетик-БГУ».
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