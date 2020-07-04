ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владимир Белявский: «Был бы еще Жасурчик – он бы еще два БАТЭ забил»

04.07.2020 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский подвел итог матча против БАТЭ (1:0).

– Мы готовились к обычной игре чемпионата. Не было никаких проблем. Просто проблему создали, что опять удаление. Но вылезли.

Был бы еще Жасурчик – так еще штуки два БАТЭ забил... Такие контратаки. А так – все нормально, двигаемся.

- Будет ли меняться задача «студентов». Может быть, объявите, что пора цепляться за еврокубки?

– Так мы к этому идем всегда. Мы же не говорим, что мы будем внизу. Но мы постепенно идем к этому. Мы не ставим задачу взять еврокубки. Попадем-попадем. Главное, чтобы ребята у нас выросли. Посмотрите, какая молодежь. Если в прошлом году 4:0 здесь проигрывали, то теперь уверенно сыграли – никаких проблем нет.

- Перейдет Яхшибоев куда-нибудь? Например, в БАТЭ.

– Я слышал про это, но по конкретике ничего нет. Приехали ребята, которые за него отвечают. Ведут переговоры, но не могу ничего сказать точно, – сказал Белявский в эфире «Беларусь 5».

Широчайшая линия на высшую лигуи не только! Эти кэфы приятно удивят

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский подвел итог матча против БАТЭ (1:0).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Погба выстриг на голове кулак, символ движения Black Lives Matter
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
04.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика