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Владимир Белявский: «Был бы еще Жасурчик – он бы еще два БАТЭ забил»
04.07.2020 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Энергетика-БГУ»
– Мы готовились к обычной игре чемпионата. Не было никаких проблем. Просто проблему создали, что опять удаление. Но вылезли.
Был бы еще Жасурчик – так еще штуки два БАТЭ забил... Такие контратаки. А так – все нормально, двигаемся.
- Будет ли меняться задача «студентов». Может быть, объявите, что пора цепляться за еврокубки?
– Так мы к этому идем всегда. Мы же не говорим, что мы будем внизу. Но мы постепенно идем к этому. Мы не ставим задачу взять еврокубки. Попадем-попадем. Главное, чтобы ребята у нас выросли. Посмотрите, какая молодежь. Если в прошлом году 4:0 здесь проигрывали, то теперь уверенно сыграли – никаких проблем нет.
- Перейдет Яхшибоев куда-нибудь? Например, в БАТЭ.
– Я слышал про это, но по конкретике ничего нет. Приехали ребята, которые за него отвечают. Ведут переговоры, но не могу ничего сказать точно, – сказал Белявский в эфире «
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Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский подвел итог матча против БАТЭ (1:0).
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