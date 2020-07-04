Владимир Белявский: «Был бы еще Жасурчик – он бы еще два БАТЭ забил»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» подвел итог матча против (1:0).

– Мы готовились к обычной игре чемпионата. Не было никаких проблем. Просто проблему создали, что опять удаление. Но вылезли.

Был бы еще Жасурчик – так еще штуки два БАТЭ забил... Такие контратаки. А так – все нормально, двигаемся.

- Будет ли меняться задача «студентов». Может быть, объявите, что пора цепляться за еврокубки?

– Так мы к этому идем всегда. Мы же не говорим, что мы будем внизу. Но мы постепенно идем к этому. Мы не ставим задачу взять еврокубки. Попадем-попадем. Главное, чтобы ребята у нас выросли. Посмотрите, какая молодежь. Если в прошлом году 4:0 здесь проигрывали, то теперь уверенно сыграли – никаких проблем нет.

- Перейдет Яхшибоев куда-нибудь? Например, в БАТЭ.

– Я слышал про это, но по конкретике ничего нет. Приехали ребята, которые за него отвечают. Ведут переговоры, но не могу ничего сказать точно, – сказал Белявский в эфире « Беларусь 5 ».

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