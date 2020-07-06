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Президент «Барсы» о матче «Реала»: «ВАР всегда благоволит одной команде. У меня неприятное ощущение»

06.07.2020 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу оценил работу судей на матче «Реала» с «Атлетиком» (1:0) в 34-м туре Ла Лиги.

«Я видел конец второго тайма в Бильбао. Еще одна победа «Мадрида», и я хочу повторить свой посыл: у меня неприятное ощущение, потому что это лучшая лига мира, а ВАР не на высоте и оказывает влияние на некоторые результаты. Кажется, что ВАР всегда благоволит одной команде.

Несмотря на то, что некоторые наши результаты не были хорошими, система ВАР была несправедлива, и несколько команд пострадали. Мы говорили с Королевской испанской футбольной федерацией.

Система ВАР должна помогать судьям, но мы все видели множество изображений и моментов, где система не была справедлива», – сказал Бартомеу после игры с «Вильярреалом» (4:1).

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу оценил работу судей на матче «Реала» с «Атлетиком» (1:0) в 34-м туре Ла Лиги.
 
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