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Президент «Барсы» о матче «Реала»: «ВАР всегда благоволит одной команде. У меня неприятное ощущение»
06.07.2020 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент «Барселоны»
«Я видел конец второго тайма в Бильбао. Еще одна победа
Несмотря на то, что некоторые наши результаты не были хорошими, система ВАР была несправедлива, и несколько команд пострадали. Мы говорили с Королевской испанской футбольной федерацией.
Система ВАР должна помогать судьям, но мы все видели множество изображений и моментов, где система не была справедлива», – сказал Бартомеу после игры с «Вильярреалом» (4:1).
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Президент «Барсы» о матче «Реала»: «ВАР всегда благоволит одной команде. У меня неприятное ощущение»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу оценил работу судей на матче «Реала» с «Атлетиком» (1:0) в 34-м туре Ла Лиги.
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