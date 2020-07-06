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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Зенит" в шестой раз становится чемпионом России "Зенит" - чемпион России в шестой раз в истории и второй кряду. Клуб из Санкт-Петербурга гарантировал себе трофей за четыре тура до финиша первенства - это рекорд...

"Зенит" - чемпион России в шестой раз в истории и второй кряду. Клуб из Санкт-Петербурга гарантировал себе трофей за четыре тура до финиша первенства - это рекорд лиги. Накануне обыгран на выезде "Краснодар" 4:2. Капитан "быков" - белорусский защитник Александр Мартынович - провел на поле весь матч.