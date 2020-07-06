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"Зенит" в шестой раз становится чемпионом России

06.07.2020 16:07 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Зенит" - чемпион России в шестой раз в истории и второй кряду. Клуб из Санкт-Петербурга гарантировал себе трофей за четыре тура до финиша первенства - это рекорд лиги. Накануне обыгран на выезде "Краснодар" 4:2. Капитан "быков" - белорусский защитник Александр Мартынович - провел на поле весь матч.
 
 
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"Зенит" - чемпион России в шестой раз в истории и второй кряду. Клуб из Санкт-Петербурга гарантировал себе трофей за четыре тура до финиша первенства - это рекорд...
 
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