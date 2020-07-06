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Прокурор просит приговорить экс-игрока «Нафтана» Козлова к двум годам колонии, для Боровицкого и Ланько требует четырех лет ограничения свободы
06.07.2020 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В суде Московского района Минска проходят прения по делу о договорных матчах в белорусском спорте, сообщает
Прокурор просить суд приговорить экс-игрока «Орши» и
Для бывших футболистов Виктора Боровицкого и Виталия Ланько обвинитель требует четырех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа без лишения права занимать определенные должности. Для экс-волейболиста «Коммунальника» Дениса Осипова прокурор просит штраф в 500 базовых величин (12750 рублей).
На скамье подсудимых 20 человек – девятнадцать футболистов и один экс-волейболист Денис Осипов. Они обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса РБ – ч.1 и 2 ст. 253 (подкуп участников профессиональных соревнований), по ч. 1 ст. 14 (покушение на такой подкуп) и ч.1, 2 и 3 ст. 209 (хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор). В деле рассматривают 16 договорных матчей – 15 в футболе и один волейбольный, ставший для организаторов последним.
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Прокурор просит приговорить экс-игрока «Нафтана» Козлова к двум годам колонии, для Боровицкого и Ланько требует четырех лет ограничения свободы
В суде Московского района Минска проходят прения по делу о договорных матчах в белорусском спорте, сообщает «Прессбол».
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