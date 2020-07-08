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Тренер по кикбоксингу Задиран: «Лукашенко пытается типа что-то делать для спорта, но для одного. Для одного спорта он сделал очень много»

08.07.2020 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер по кикбоксингу Владимир Задиран в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о том, много ли сделал для спорта действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

– Он пытается типа что-то делать для спорта, но для одного. Для одного спорта он сделал очень много.

– Для хоккея?

– Да. Но хотя, я считаю, что все неправильно. Надо начинать с детского спорта. Если вы такие ассигнования вносите, то дайте бесплатно им тренироваться или хотя бы какие-то льготы, потому что экипировка стоит огромных денег. Да, люди водят своих детей, но это все равно не массово. Не для нашей страны этот вид спорта. Для нашей страны – дорожки сделайте, велодорожки, в школах положите маты – пускай дети борются, бегают, в мячик играют.

Если бы такие деньги они вкладывали в гребцов, то у нас, я думаю, медалей было бы значительно больше. Еще есть батутисты. У нас, в принципе, спортивных традиций достаточно много, но надо вкладывать деньги в тренеров, не в каких-то зарубежных, а в наших. У нас тоже есть специалисты достаточно хорошего плана – а им платят копейки, зато нанимают бог знает кого за большие деньги. В спорте, считаю, абсолютно неправильно все выстроено. Один-единственный человек может сказать, куда в спорте вкладывать деньги – ну, извините... – сказал Задиран.

 
 
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Тренер по кикбоксингу Владимир Задиран в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о том, много ли сделал для спорта действующий президент Беларуси...
 
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