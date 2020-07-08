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Максим Саманьков: «Если получится, и за сборную Румынии поиграть можно. Почему нет? А в будущем паспорт позволит где-то еще в Европе поработать»

08.07.2020 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный чемпион Беларуси Максим Саманьков прокомментировал долгосрочный контракт с румынским клубом «Чиксереда» и рассказал о мотивах натурализации.

– Сообщение о новом контракте клуб сопроводил пояснением, что запущен процесс натурализации. Как возник этот вариант, и в чем его главный мотив – избавиться от статуса легионера или сыграть за сборную Румынии?

– Начали обсуждать еще по ходу сезона. Подготовили необходимые документы и процесс пошел. Сколько он потребует времени, сказать сложно, неизвестно, когда закончится.

Что касается мотива – если получится, и за сборную поиграть можно. Почему нет? Но сейчас для меня и клуба главный плюс в том, чтобы избавиться от статуса легионера. А в будущем паспорт позволит где-то еще в Европе поработать.

– На сколько лет рассчитано ваше долгосрочное соглашение?

– На пять лет.

– Ого. Довольны минувшим сезоном? Это был ваш первый легионерский опыт.

– Да, мне понравилось. Новая лига, новая страна. Сезон пролетел очень быстро. Остались только положительные эмоции.

– Как возник вариант с румынским клубом? Почему не остались в Беларуси?

– Все очень просто. В Беларуси лимит на возрастных игроков. Пришлось искать что-то другое. Подвернулся вариант с Румынией, агент помог.

– Насколько интересным это предложение оказалось в финансовом плане, по сравнению с белорусскими вариантами?

– Не хуже, чем в Беларуси, это точно. Может быть, даже и лучше, – сказал Саманьков.

 
 
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Четырехкратный чемпион Беларуси Максим Саманьков прокомментировал долгосрочный контракт с румынским клубом «Чиксереда» и рассказал о мотивах натурализации.
 
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