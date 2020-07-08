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Румынский клуб запустил процесс натурализации белорусского вратаря Саманькова

08.07.2020 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Клуб Erste Liga «Чиксереда» подписал новый контракт с белорусским вратарем Максимом Саманьковым.

Минувший сезон голкипер также провел в составе румынской «Чиксереды», где сыграл в 42 матчах, отразив 91% бросков при коэффициенте надежности 2.02. С 2012 по 2019 год Саманьков выступал за гродненский «Неман» и четыре раз становился чемпионом Беларуси.

Также клуб запустил процесс натурализации четырехкратного чемпиона Беларуси.

Отметим, что воспитанник новополоцкой школы хоккея не заигран за национальную сборную Беларуси в турнирах под эгидой ИИХФ. Теоретически, Саманьков сможет выступать за команду Румынии уже с января 2021 года.

 
 
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Клуб Erste Liga «Чиксереда» подписал новый контракт с белорусским вратарем Максимом Саманьковым.
 
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