Румынский клуб запустил процесс натурализации белорусского вратаря Саманькова

Источник материала: Tribuna.com

Клуб Erste Liga «Чиксереда» подписал новый контракт с белорусским вратарем Максимом Саманьковым.

Минувший сезон голкипер также провел в составе румынской «Чиксереды», где сыграл в 42 матчах, отразив 91% бросков при коэффициенте надежности 2.02. С 2012 по 2019 год Саманьков выступал за гродненский «Неман» и четыре раз становился чемпионом Беларуси.

Также клуб запустил процесс натурализации четырехкратного чемпиона Беларуси.

Отметим, что воспитанник новополоцкой школы хоккея не заигран за национальную сборную Беларуси в турнирах под эгидой ИИХФ. Теоретически, Саманьков сможет выступать за команду Румынии уже с января 2021 года.