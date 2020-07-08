Сергей Канашиц: «Пришла пора нашей федерации открыть личико. Как это сделала федерация хоккейная: установила потолок зарплат и стала вести прозрачную финансовую политику»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Сергей Канашиц считает, что АБФФ нужно ввести потолок зарплат.

«Не будем заглядывать в чужой карман и считать деньги. Однако трудно отделаться от мысли, что «Смолевичи» сегодня — это чемодан без ручки, который и бросить жалко, но и нести тяжело. А вообще, логично было бы задаться вопросом, нужен ли футбольный клуб высшей лиги Смолевичам в принципе? А Слуцку? Городее? Бобруйску? Есть ли возможность у города его содержать, а у клуба — развиваться, а не сидеть на шее свесив ножки? Взять и провести персональный опрос жителей. Кто должен играть в этих командах: легионеры и футболисты средней руки, собранные со всей страны? Или все таки местные воспитанники, которых сегодня в составах — кот больше наплачет. И какая у футболистов должна быть зарплата? Какие премиальные за набранные очки? И готовы ли те, кому такой футбол все таки нужен, помочь не словом, но и финансово — перечислить на нужды, кому сколько не жалко. Пусть даже посредством покупки атрибутики и сезонного абонемента на все домашние игры. Vox pоpuli vox Dеi: так сказать, глас народа — глас Божий. Полагаю, при таком референдуме многое бы прояснилось. Как в финансовой части, так и в векторе развития клубов.

И вот еще что. Есть полное ощущение, что пришла пора нашей Гюльчатай — футбольной федерации — открыть личико. Как это сделала федерация хоккейная: установила потолок зарплат и стала вести прозрачную финансовую политику. И нет больше кривотолков да недомолвок. Вспомните, еще совсем недавно в нашем хоккее тоже творились полный финансовый бардак и вакханалия: клубы жили не по средствам, все деньги проедали и тратили на зарплаты, при этом сетовали на бедность, били на жалость и обижались на отсутствие инвентаря, слабую инфраструктуру и так далее и тому подобное. Пока в федерации не закрутили гайки и не навели порядок. Теперь все четко и ясно: есть потолок зарплат — не более 100 000 рублей ежемесячно на команду. Минимальная зарплата хоккеиста не может быть ниже 1000 рублей и выше 6000. Исключения могут быть сделаны только для иностранных игроков: три человека имеют возможность зарабатывать до 8000 рублей в месяц.

Такая математика в хоккее. А в футболе — своя. Пока, как видим, досчитали до трех…» — написал Канашиц.