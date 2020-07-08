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Дж. Яхшибоев перешел в "Шахтер"
08.07.2020 20:48 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTУзбек стал "горняком"! Лучший бомбардир чемпионата Беларуси переходит в "Шахтер". Джасурбек Яхшибоев покинул "Энергетик-БГУ" и до конца сезона будет выступать за солигорчан на правах аренды. За "студентов" в этом чемпионате Яхшибоев забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Столько же точных ударов на счету Виталия Лисаковича, но у него на один ассист меньше.
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Узбек стал "горняком"! Лучший бомбардир чемпионата Беларуси переходит в "Шахтер". Джасурбек Яхшибоев покинул "Энергетик-БГУ" и до конца сезона будет выступать за...
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