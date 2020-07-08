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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дж. Яхшибоев перешел в "Шахтер" Узбек стал "горняком"! Лучший бомбардир чемпионата Беларуси переходит в "Шахтер". Джасурбек Яхшибоев покинул "Энергетик-БГУ" и до конца сезона будет выступать за...

Узбек стал "горняком"! Лучший бомбардир чемпионата Беларуси переходит в "Шахтер". Джасурбек Яхшибоев покинул "Энергетик-БГУ" и до конца сезона будет выступать за солигорчан на правах аренды. За "студентов" в этом чемпионате Яхшибоев забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Столько же точных ударов на счету Виталия Лисаковича, но у него на один ассист меньше.