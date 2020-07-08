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Хоккей. "Динамо" не сыграет с "Трактором"

08.07.2020 20:48 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Товарищеские матчи минского "Динамо" с "Трактором", которые планировались на 30 июля и 1 августа, отменены. Об этом сообщает пресс-служба "зубров". Команда из Челябинска отказалась от проведения предсезонного сбора в Раубичах, поскольку по возвращении из Беларуси хоккеисты обязаны будут пройти двухнедельный карантин.
 
 
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Товарищеские матчи минского "Динамо" с "Трактором", которые планировались на 30 июля и 1 августа, отменены. Об этом сообщает пресс-служба "зубров". Команда из...
 
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