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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хоккей. "Динамо" не сыграет с "Трактором" Товарищеские матчи минского "Динамо" с "Трактором", которые планировались на 30 июля и 1 августа, отменены. Об этом сообщает пресс-служба "зубров". Команда из...

Товарищеские матчи минского "Динамо" с "Трактором", которые планировались на 30 июля и 1 августа, отменены. Об этом сообщает пресс-служба "зубров". Команда из Челябинска отказалась от проведения предсезонного сбора в Раубичах, поскольку по возвращении из Беларуси хоккеисты обязаны будут пройти двухнедельный карантин.