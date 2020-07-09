Стартовал чемпионат Пинского района по футболу

Источник материала:
Полесская правда
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Чемпионат Пинского района по футболу стартовал 14 июня. В этом году в чемпионате сыграют шесть команд – ФК «Березовичи», ФК «Молотковичи», ФК «Комбэри», ОАО «Ставокское», ДЮСШ «Пинскрайагросервис» и ФК «Спутник Полесья».
Итоги прошедших матчей:
- ДЮСШ «Пинскрайагросервис» – ФК «Комбэри» – 1:2.
- ФК «Молотковичи» – ФК «Березовичи» – 1:3.
- ОАО «Ставокское» – ФК «Комбэри» – 3:0.
- ФК «Спутник Полесья» – ДЮСШ «Пинскрайагросервис» – 1:2.
- ФК «Молотковичи» – ОАО «Ставокское» – 2:5.
- ФК «Спутник Полесья» – ФК «Березовичи» – 2:3.
- ФК «Березовичи» – ДЮСШ «Пинскрайагросервис» – 5:1.
- ФК «Спутник Полесья» – ОАО «Ставокское» – 3:3.
Следующие матчи состоятся 12 июля на стадионе агрогородка Молотковичи, где сыграют:
- 10.00 – ФК «Молотковичи» – ФК «Комбэри»;
- 12.00 – ОАО «Ставокское» – ДЮСШ «Пинскрайагросервис».