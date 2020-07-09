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«Месси может сказать: «Барсе» нужен новый президент и тренер». У Лео есть красная кнопка, но он не жмет на нее». Источник The Athletic о влиянии игрока в клубе
09.07.2020 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Барселоны»
«Если бы Лео хотел, то легко мог бы сказать:
В этом сезоне Месси провел за «Барселону» 30 матчей в
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«Месси может сказать: «Барсе» нужен новый президент и тренер». У Лео есть красная кнопка, но он не жмет на нее». Источник The Athletic о влиянии игрока в клубе
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в более значительной мере мог бы влиять на процессы, происходящие в клубе, однако он не пользуется своим авторитетом в полной...
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