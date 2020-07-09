«Месси может сказать: «Барсе» нужен новый президент и тренер». У Лео есть красная кнопка, но он не жмет на нее». Источник The Athletic о влиянии игрока в клубе

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в более значительной мере мог бы влиять на процессы, происходящие в клубе, однако он не пользуется своим авторитетом в полной мере, утверждает The Athletic.

«Если бы Лео хотел, то легко мог бы сказать: «Барсе» нужен новый президент и тренер». У Лео есть красная кнопка, которая доступна ему каждый день, но он не жмет на нее», – высказался источник издания, знакомый с ситуацией, о влиянии аргентинца.

В этом сезоне Месси провел за «Барселону» 30 матчей в Ла Лиге , забил 22 мяча и сделал 21 голевую передачу.

Лукомский – о кризисе в «Барселоне»: Бартомеу подставил Сетьена, звездные сенаторы навязывают тренерам тактику

Месси уходит из «Барсы» минимум четвертый раз. Наверняка все опять закончится примирением и новым контрактом

В «Барсе» опять токсично: Месси игнорировал помощника Сетьена, игроки в раздевалке наехали на тренера