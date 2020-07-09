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«Месси может сказать: «Барсе» нужен новый президент и тренер». У Лео есть красная кнопка, но он не жмет на нее». Источник The Athletic о влиянии игрока в клубе

09.07.2020 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в более значительной мере мог бы влиять на процессы, происходящие в клубе, однако он не пользуется своим авторитетом в полной мере, утверждает The Athletic.

«Если бы Лео хотел, то легко мог бы сказать: «Барсе» нужен новый президент и тренер». У Лео есть красная кнопка, которая доступна ему каждый день, но он не жмет на нее», – высказался источник издания, знакомый с ситуацией, о влиянии аргентинца.

В этом сезоне Месси провел за «Барселону» 30 матчей в Ла Лиге, забил 22 мяча и сделал 21 голевую передачу.

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в более значительной мере мог бы влиять на процессы, происходящие в клубе, однако он не пользуется своим авторитетом в полной...
 
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