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АБФФ совместно с футбольными клубами поддержали благотворительный проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»
10.07.2020 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ совместно с футбольными клубами высшей лиги чемпионата Беларуси поддержали благотворительный социально-экологический проект «Новая жизнь в обмен на крышечки».
Проект направлен на оказание помощи детям и взрослым с инвалидностью, сообщает
При непосредственной поддержке футбольных клубов и АБФФ на стадионах в Минске, Витебске, Бресте, Борисове, Солигорске, Бобруйске, Мозыре и в Смолевичах установлено 9 контейнеров в виде сердец для сбора пластмассовых крышечек.
Теперь у болельщиков есть возможность поддержать во время матчей не только свои любимые команды, но и сделать доброе дело, принеся пластмассовые крышечки и поместив их в контейнеры, установленные при входе на стадион.
«Футбол, по праву считается отличным послом социальных ценностей, и мы рады, что нам удалось объединить вокруг доброго дела футбольную общественность», – сказал генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий.
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АБФФ совместно с футбольными клубами поддержали благотворительный проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»
АБФФ совместно с футбольными клубами высшей лиги чемпионата Беларуси поддержали благотворительный социально-экологический проект «Новая жизнь в обмен на...
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