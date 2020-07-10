АБФФ совместно с футбольными клубами поддержали благотворительный проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»

Источник материала: Tribuna.com

АБФФ совместно с футбольными клубами высшей лиги чемпионата Беларуси поддержали благотворительный социально-экологический проект «Новая жизнь в обмен на крышечки».

Проект направлен на оказание помощи детям и взрослым с инвалидностью, сообщает пресс-служба федерации.

При непосредственной поддержке футбольных клубов и АБФФ на стадионах в Минске, Витебске, Бресте, Борисове, Солигорске, Бобруйске, Мозыре и в Смолевичах установлено 9 контейнеров в виде сердец для сбора пластмассовых крышечек.

Теперь у болельщиков есть возможность поддержать во время матчей не только свои любимые команды, но и сделать доброе дело, принеся пластмассовые крышечки и поместив их в контейнеры, установленные при входе на стадион.

«Футбол, по праву считается отличным послом социальных ценностей, и мы рады, что нам удалось объединить вокруг доброго дела футбольную общественность», – сказал генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий.









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