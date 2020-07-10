ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

АБФФ совместно с футбольными клубами поддержали благотворительный проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»

10.07.2020 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

АБФФ совместно с футбольными клубами высшей лиги чемпионата Беларуси поддержали благотворительный социально-экологический проект «Новая жизнь в обмен на крышечки».

Проект направлен на оказание помощи детям и взрослым с инвалидностью, сообщает пресс-служба федерации.

При непосредственной поддержке футбольных клубов и АБФФ на стадионах в Минске, Витебске, Бресте, Борисове, Солигорске, Бобруйске, Мозыре и в Смолевичах установлено 9 контейнеров в виде сердец для сбора пластмассовых крышечек.

Теперь у болельщиков есть возможность поддержать во время матчей не только свои любимые команды, но и сделать доброе дело, принеся пластмассовые крышечки и поместив их в контейнеры, установленные при входе на стадион.

 «Футбол, по праву считается отличным послом социальных ценностей, и мы рады, что нам удалось объединить вокруг доброго дела футбольную общественность», – сказал генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий.

АБФФ совместно с футбольными клубами поддержали благотворительный проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»

АБФФ совместно с футбольными клубами поддержали благотворительный проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»

Выучился на крановщика, работал крупье, в спорт попал случайно. Один из лучших ходоков Беларуси – про армию, деньги и добрые дела

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АБФФ совместно с футбольными клубами высшей лиги чемпионата Беларуси поддержали благотворительный социально-экологический проект «Новая жизнь в обмен на...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Участвуй в турнире от TVBet и выиграй 1250 BYN!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика