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Участвуй в турнире от TVBet и выиграй 1250 BYN!
10.07.2020 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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Призовой фонд турнира составляет 2500 BYN и будет распределен согласно местам в турнирной таблице:
Сумма выигрыша по каждой ставке с коэффициентом не менее 2.2 будет записана в турнирной таблице как сумма баллов, где 1 балл эквивалентен 1 EUR на момент расчета ставки.
Игрок с наибольшей суммой баллов станет победителем турнира.
Все подробности турнира
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