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Участвуй в турнире от TVBet и выиграй 1250 BYN!

10.07.2020 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Регистрируйся в букмекерской компании Maxline, делай выигрышные ставки с коэффициентом не менее 2.2 в любой игре, проводимой TVBet, и получи крутой бонус!

Призовой фонд турнира составляет 2500 BYN и будет распределен согласно местам в турнирной таблице:

  • 1 место – 1250 BYN;
  • 2 место – 500 BYN;
  • 3 место – 250 BYN;
  • 4 место – 100 BYN;
  • 5-12 места – 50 BYN.

Сумма выигрыша по каждой ставке с коэффициентом не менее 2.2 будет записана в турнирной таблице как сумма баллов, где 1 балл эквивалентен 1 EUR на момент расчета ставки.

Игрок с наибольшей суммой баллов станет победителем турнира.

Все подробности турнира здесь.

 
 
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Регистрируйся в букмекерской компании Maxline, делай выигрышные ставки с коэффициентом не менее 2.2 в любой игре, проводимой TVBet, и получи крутой бонус! Призовой фонд...
 
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