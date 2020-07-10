Участвуй в турнире от TVBet и выиграй 1250 BYN!

Источник материала: Tribuna.com

Регистрируйся в букмекерской компании Maxline , делай выигрышные ставки с коэффициентом не менее 2.2 в любой игре, проводимой TVBet , и получи крутой бонус!

Призовой фонд турнира составляет 2500 BYN и будет распределен согласно местам в турнирной таблице:

1 место – 1250 BYN;

2 место – 500 BYN;

3 место – 250 BYN;

4 место – 100 BYN;

5-12 места – 50 BYN.

Сумма выигрыша по каждой ставке с коэффициентом не менее 2.2 будет записана в турнирной таблице как сумма баллов, где 1 балл эквивалентен 1 EUR на момент расчета ставки.

Игрок с наибольшей суммой баллов станет победителем турнира.

Все подробности турнира здесь .