Константин Каверин: «Люди звонят, пишут: «Молодец, молодец!» В смысле? Что, фамилию Бабарико уже запрещено произносить?»

Источник материала: Tribuna.com

Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин прокомментировал свой пост об отношении к Виктору Бабарико .

«Люди звонят, пишут: «Молодец, молодец!» В смысле? Молодец, что нашел симпатичного мне кандидата в кандидаты в президенты и сказал об этом? Так это, во-первых, не в первый раз, а, во-вторых, в чем доблесть-то? Или преступление? Что, фамилию Бабарико уже запрещено произносить? Что происходит у вас в головах, товарищи? Вы меня за что благодарите? Давайте вот об этом подумаем.

Да, кстати, с понедельника в эфире «Юнистар» меня не будет. Отпуск. Я заслужил», – написал Каверин в своем Facebook.

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