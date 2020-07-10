ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виталий Жуковский: «Все помои, которые стоят на кольцевой, должны вылиться на меня. Считаю, что матч проиграл я»

10.07.2020 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал итог матча со «Смолевичами» (1:3) в рамках 17-го тура высшей лиги, передает «Прессбол».

«Поздравляю соперника с заслуженной победой. Многие из ребят «Смолевичей» сыграли сегодня лучший матч в жизни. Надо отдать им должное. Мы в принципе были заряжены на борьбу, поэтому предъявить претензии подопечным в том, что не настроились, не могу.

Возможно, как главный тренер, я перекачал команду. А за тем же Ложиным слежу. Знаю, что у него долгосрочный контракт с «Динамо», поэтому его будет тяжело к себе привлечь. Мы не справились с индивидуально сильными футболистами соперника...

Если подытожить, то все помои, которые стоят на кольцевой, должны вылиться на меня. Считаю, что матч проиграл я. Мы очень были открыты. Возможно, мы не готовы с нашими защитниками играть высокую линию обороны и, может быть, тактически я ошибся. Хотелось действовать агрессивнее. В целом, к футболистам, повторяюсь, претензий нет. Есть индивидуальные ошибки. Что касается поражения в глобальном плане, то в нем виновен сугубо главный тренер», – сказал Жуковский.

Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал итог матча со «Смолевичами» (1:3) в рамках 17-го тура высшей лиги, передает «Прессбол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Константин Каверин: «Люди звонят, пишут: «Молодец, молодец!» В смысле? Что, фамилию Бабарико уже запрещено произносить?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика