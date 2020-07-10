Виталий Жуковский: «Все помои, которые стоят на кольцевой, должны вылиться на меня. Считаю, что матч проиграл я»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер прокомментировал итог матча со «Смолевичами» (1:3) в рамках 17-го тура высшей лиги, передает «Прессбол».

«Поздравляю соперника с заслуженной победой. Многие из ребят «Смолевичей» сыграли сегодня лучший матч в жизни. Надо отдать им должное. Мы в принципе были заряжены на борьбу, поэтому предъявить претензии подопечным в том, что не настроились, не могу.

Возможно, как главный тренер, я перекачал команду. А за тем же Ложиным слежу. Знаю, что у него долгосрочный контракт с , поэтому его будет тяжело к себе привлечь. Мы не справились с индивидуально сильными футболистами соперника...

Если подытожить, то все помои, которые стоят на кольцевой, должны вылиться на меня. Считаю, что матч проиграл я. Мы очень были открыты. Возможно, мы не готовы с нашими защитниками играть высокую линию обороны и, может быть, тактически я ошибся. Хотелось действовать агрессивнее. В целом, к футболистам, повторяюсь, претензий нет. Есть индивидуальные ошибки. Что касается поражения в глобальном плане, то в нем виновен сугубо главный тренер», – сказал Жуковский.

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