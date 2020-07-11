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Яхшибоев забил в дебютном матче за «Шахтер» и возглавил список бомбардиров
11.07.2020 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в матче 17-го тура
Форвард хозяев Жасурбек Яхшибоев в своем дебютном матче за «горняков» отличился голом. Таким образом, нападающий возглавил список бомбардиров (10 мячей).
Добавим, что «Шахтер» занимает первое место в чемпионате, набрав 33 очка.
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Сегодня в матче 17-го тура «Шахтер» у себя дома одолел «Городею» (4:1).
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