|
Кирилл Альшевский: «У нас не все хорошо. Нам не хватает чуть-чуть в плане реализации»
11.07.2020 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ
- Одна победа в шести матчах. Почему?
– Не готов так сразу ответить. Нужно все разложить по полкам. После эмоционального матча сложно думать конструктивно.
- Почему давали сопернику много бить издали?
– Меня радует, что били издали, а не с пределов штрафной. Команда, которая атакует, время от времени будет бить. Мы не дали «Славии» продвинуться в те зоны, где их удары могли бы быть более опасными.
- «Славия» в этом году провела четвертый матч с БАТЭ. И каждый был хорошим. Почему не были сделаны выводы? С чем связана их удачная игра?
– С тем, что у «Славии» хороший тренерский штаб. Они неплохо поставили командную игру. Та организация, которая есть у
- Почему в заявку не попал Бага?
– Еще перед матчем с
- Какие проблемы видите в игре?
– Сложно сказать, что что-то не получается. Берем матч с
Сегодня тоже. Мы находились в одной трети команды соперника. Позволяли выбегать в контратаки, что очевидно. Доводили моменты до логического завершения. Допустим, после углового Скавыш с пяти метров бьет и попадает в штангу — это стопроцентный момент, который мы обязаны забивать. Пропустили гол с пенальти. Наверное, он был правомерно назначен, спорить не буду. Но сказать, что мы что-то вменяемое дали сопернику создать, нельзя.
Конечно, могу все это сейчас эмоционально говорить. Нужно думать конструктивно. И болельщики судят по результату. У нас не все хорошо. Нам не хватает чуть-чуть в плане реализации. Мы над этим работаем. Нам где-то нужно быть хладнокровнее, где-то разнообразнее, а где-то выполнить то, что должны.
-
– Хорошо. И выглядел последние недели отлично. Знает, что делать. Он не играл больше года. Довольны его выходом, – сказал Альшевский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча со «Славией» (1:1), передает «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)