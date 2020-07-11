ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кирилл Альшевский: «У нас не все хорошо. Нам не хватает чуть-чуть в плане реализации»

11.07.2020 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча со «Славией» (1:1), передает «Прессбол».

- Одна победа в шести матчах. Почему?

– Не готов так сразу ответить. Нужно все разложить по полкам. После эмоционального матча сложно думать конструктивно.

- Почему давали сопернику много бить издали?

– Меня радует, что били издали, а не с пределов штрафной. Команда, которая атакует, время от времени будет бить. Мы не дали «Славии» продвинуться в те зоны, где их удары могли бы быть более опасными.

- «Славия» в этом году провела четвертый матч с БАТЭ. И каждый был хорошим. Почему не были сделаны выводы? С чем связана их удачная игра?

– С тем, что у «Славии» хороший тренерский штаб. Они неплохо поставили командную игру. Та организация, которая есть у «Славии», позволяет отбирать очки в том числе и у нас.

- Почему в заявку не попал Бага?

– Еще перед матчем с «Шахтером» он получил повреждение. Долгое время играл через боль. Сейчас дали паузу, чтобы залечить недомогание.

- Какие проблемы видите в игре?

– Сложно сказать, что что-то не получается. Берем матч с «Энергетиком». Первый тайм — провальный. Во втором нанесли 19 ударов, из которых 17 с пределов штрафной. При таком показателе мы обязаны побеждать. Не могу никого упрекнуть в том, что у кого-то что-то не получилось.

Сегодня тоже. Мы находились в одной трети команды соперника. Позволяли выбегать в контратаки, что очевидно. Доводили моменты до логического завершения. Допустим, после углового Скавыш с пяти метров бьет и попадает в штангу — это стопроцентный момент, который мы обязаны забивать. Пропустили гол с пенальти. Наверное, он был правомерно назначен, спорить не буду. Но сказать, что мы что-то вменяемое дали сопернику создать, нельзя.

Конечно, могу все это сейчас эмоционально говорить. Нужно думать конструктивно. И болельщики судят по результату. У нас не все хорошо. Нам не хватает чуть-чуть в плане реализации. Мы над этим работаем. Нам где-то нужно быть хладнокровнее, где-то разнообразнее, а где-то выполнить то, что должны.

- Володько в стартовом составе. Как оцените его игру?

– Хорошо. И выглядел последние недели отлично. Знает, что делать. Он не играл больше года. Довольны его выходом, – сказал Альшевский.

Еще одна классная евронеделя: дерби в Лондоне и Каталонии, «Милан» против «Юве». Все это можно посмотреть даже без телевизора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча со «Славией» (1:1), передает «Прессбол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Яхшибоев забил в дебютном матче за «Шахтер» и возглавил список бомбардиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика