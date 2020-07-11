Кирилл Альшевский: «У нас не все хорошо. Нам не хватает чуть-чуть в плане реализации»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча со «Славией» (1:1), передает «Прессбол».

- Одна победа в шести матчах. Почему?

– Не готов так сразу ответить. Нужно все разложить по полкам. После эмоционального матча сложно думать конструктивно.

- Почему давали сопернику много бить издали?

– Меня радует, что били издали, а не с пределов штрафной. Команда, которая атакует, время от времени будет бить. Мы не дали «Славии» продвинуться в те зоны, где их удары могли бы быть более опасными.

- «Славия» в этом году провела четвертый матч с БАТЭ. И каждый был хорошим. Почему не были сделаны выводы? С чем связана их удачная игра?

– С тем, что у «Славии» хороший тренерский штаб. Они неплохо поставили командную игру. Та организация, которая есть у , позволяет отбирать очки в том числе и у нас.

- Почему в заявку не попал Бага?

– Еще перед матчем с он получил повреждение. Долгое время играл через боль. Сейчас дали паузу, чтобы залечить недомогание.

- Какие проблемы видите в игре?

– Сложно сказать, что что-то не получается. Берем матч с . Первый тайм — провальный. Во втором нанесли 19 ударов, из которых 17 с пределов штрафной. При таком показателе мы обязаны побеждать. Не могу никого упрекнуть в том, что у кого-то что-то не получилось.

Сегодня тоже. Мы находились в одной трети команды соперника. Позволяли выбегать в контратаки, что очевидно. Доводили моменты до логического завершения. Допустим, после углового Скавыш с пяти метров бьет и попадает в штангу — это стопроцентный момент, который мы обязаны забивать. Пропустили гол с пенальти. Наверное, он был правомерно назначен, спорить не буду. Но сказать, что мы что-то вменяемое дали сопернику создать, нельзя.

Конечно, могу все это сейчас эмоционально говорить. Нужно думать конструктивно. И болельщики судят по результату. У нас не все хорошо. Нам не хватает чуть-чуть в плане реализации. Мы над этим работаем. Нам где-то нужно быть хладнокровнее, где-то разнообразнее, а где-то выполнить то, что должны.

- Володько в стартовом составе. Как оцените его игру?

– Хорошо. И выглядел последние недели отлично. Знает, что делать. Он не играл больше года. Довольны его выходом, – сказал Альшевский.

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