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В Английской Премьер-лиге "Челси" неожиданно крупно проигрывает "Шеффилду" 0:3
12.07.2020 15:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ Английской Премьер-лиге "Челси" неожиданно крупно проигрывает "Шеффилду" 0:3, и таким образом дает шанс "Лестеру" вернуться на третье место, "лисы" сегодня в 21:00 сыграют против "Борнмута". Отметим, "Манчестер Сити" накануне разгромил "Брайтон" 5:0
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В Английской Премьер-лиге "Челси" неожиданно крупно проигрывает "Шеффилду" 0:3, и таким образом дает шанс "Лестеру" вернуться на третье место, "лисы" сегодня в 21:00...
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