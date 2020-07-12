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"Рух" разгромил "Энергетик-БГУ"
12.07.2020 20:05 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Рух" на выезде разгромил "Энергетик-БГУ” в матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу. "Студенты" на перерыв уходили, уступая 4 мяча. Голы забили Концевой, Гречихо, Рахманов и Шевченко. Во втором тайме отличились Мигунов, Никифоренко, а Концевой оформил хет-трик. Гол престижа на счету Мухамедова. Итог встречи - 8:1. "Рух" поднимается на седьмую строчку турнирной таблицы. В активе 25 баллов. "Энергетик" на четвертом месте с 29-ю очками.
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"Рух" на выезде разгромил "Энергетик-БГУ” в матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу. "Студенты" на перерыв уходили, уступая 4 мяча. Голы забили Концевой,...
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