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"Рух" разгромил "Энергетик-БГУ"

12.07.2020 20:05 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Рух" на выезде разгромил "Энергетик-БГУ” в матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу. "Студенты" на перерыв уходили, уступая 4 мяча. Голы забили Концевой, Гречихо, Рахманов и Шевченко. Во втором тайме отличились Мигунов, Никифоренко, а Концевой оформил хет-трик. Гол престижа на счету Мухамедова. Итог встречи - 8:1. "Рух" поднимается на  седьмую строчку турнирной таблицы. В активе 25 баллов. "Энергетик" на  четвертом месте с 29-ю очками. 

В эти минуты "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию  матча минского "Динамо" и ФК "Минск". В 20:30 очный поединок начнут "Витебск" и "Неман". Игра также в эфире спортивного телеканала. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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"Рух" на выезде разгромил "Энергетик-БГУ” в матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу. "Студенты" на перерыв уходили, уступая 4 мяча. Голы забили Концевой,...
 
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