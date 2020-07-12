Шепель заявил о том, белорусам нужно ценить стабильность и спокойствие в обществе

Источник материала: Tribuna.com

Председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель поделился мнением о развитии страны и паралимпийского спорта.

За последнее время белорусские паралимпийцы добились отличных результатов, громко заявив о себе на крупнейших международных соревнованиях. Главной составляющей этих успехов является поддержка государства. Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом БЕЛТЫ.

Самостоятельной командой белорусы дебютировали на зимних Паралимпийских играх 1994 года в норвежском Лиллехаммере и с тех пор завоевали 133 медали, 44 из которых – золотые. Сотни наград белорусские паралимпийцы привезли с мировых и континентальных форумов, отметил Шепель.

Он подчеркнул, что этих достижений не было бы без внимания со стороны государственных структур: «Наши спортсмены с ограниченными возможностями имеют все необходимое для качественной подготовки и участия в самых престижных турнирах. Они успешно конкурируют с представителями куда более богатых держав, имеющих гораздо больший людской ресурс – мы берем не количеством, а качеством».

Поэтому всем белорусским атлетам, не только паралимпийцам, да и всем людям нужно ценить то, что в обществе сохраняются стабильность и спокойствие, что спорту и здоровому образу жизни уделяется огромное внимание, уверен Шепель.

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