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Шепель заявил о том, белорусам нужно ценить стабильность и спокойствие в обществе
12.07.2020 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель поделился мнением о развитии страны и паралимпийского спорта.
За последнее время белорусские паралимпийцы добились отличных результатов, громко заявив о себе на крупнейших международных соревнованиях. Главной составляющей этих успехов является поддержка государства. Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом
Самостоятельной командой белорусы дебютировали на зимних Паралимпийских играх 1994 года в норвежском Лиллехаммере и с тех пор завоевали 133 медали, 44 из которых – золотые. Сотни наград белорусские паралимпийцы привезли с мировых и континентальных форумов, отметил Шепель.
Он подчеркнул, что этих достижений не было бы без внимания со стороны государственных структур: «Наши спортсмены с ограниченными возможностями имеют все необходимое для качественной подготовки и участия в самых престижных турнирах. Они успешно конкурируют с представителями куда более богатых держав, имеющих гораздо больший людской ресурс – мы берем не количеством, а качеством».
Поэтому всем белорусским атлетам, не только паралимпийцам, да и всем людям нужно ценить то, что в обществе сохраняются стабильность и спокойствие, что спорту и здоровому образу жизни уделяется огромное внимание, уверен Шепель.
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Председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель поделился мнением о развитии страны и паралимпийского спорта.
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