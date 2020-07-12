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Игроки отказываются от рестарта НХЛ
12.07.2020 20:05 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСемь игроков НХЛ отказались от участия в рестарте сезона. Согласно решению Лиги и профсоюза, любой хоккеист может сделать это без каких-либо финансовых потерь. Практически все отказавшиеся называют неопределенность с распространением COVID-19 как основную причину отказа.
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Семь игроков НХЛ отказались от участия в рестарте сезона. Согласно решению Лиги и профсоюза, любой хоккеист может сделать это без каких-либо финансовых потерь....
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