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Игроки отказываются от рестарта НХЛ

12.07.2020 20:05 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Семь игроков НХЛ отказались от участия в рестарте сезона. Согласно решению Лиги и профсоюза, любой хоккеист может сделать это без каких-либо финансовых потерь. Практически все отказавшиеся называют неопределенность с распространением COVID-19 как основную причину отказа.

 
 
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Семь игроков НХЛ отказались от участия в рестарте сезона. Согласно решению Лиги и профсоюза, любой хоккеист может сделать это без каких-либо финансовых потерь....
 
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