Журналистку «Рэгіянальнай газеты» и блогера Tribuna.com вызывают в ГУВД Мионоблисполкома по заявлению БФБ

Источник материала: Tribuna.com

Журналистку «Рэгіянальнай газеты» и блогера Tribuna.com Анастасию Уткину вызывают в ГУВД Мионоблисполкома по заявлению БФБ.

Об этом она рассказала в своем Twitter.

Заўтра вызываюць у ГУУС Мінаблвыканкама. Федэрацыя баскетбола напісала зварот і адзначыла мае імя. Штосьці пра рэпутацыйную шкоду.



Ведаю, што гэта звязана з допісамі ў маёй суполцы пра баскетбол. Нагадаю, што старшыня федэрацыі Максім Рыжанкоў працуе ў АП. — utkina (@nastiauta) July 12, 2020

Отметим, что журналистка не раз критиковала федерацию баскетбола Беларуси, а также председателя БФБ и первого заместителя главы администрации президента Максима Рыженкова.

Например, недавно Уткина советовала чиновнику в своем Telegram-канале : «Подыскать себе новую работу, а не в «апэшэчке» и не федерации».

Блог журналистки на Tribuna.com можно почитать здесь .

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