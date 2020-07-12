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Журналистку «Рэгіянальнай газеты» и блогера Tribuna.com вызывают в ГУВД Мионоблисполкома по заявлению БФБ
12.07.2020 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналистку «Рэгіянальнай газеты» и блогера Tribuna.com Анастасию Уткину вызывают в ГУВД Мионоблисполкома по заявлению БФБ.
Об этом она рассказала в своем Twitter.
Отметим, что журналистка не раз критиковала федерацию баскетбола Беларуси, а также председателя БФБ и первого заместителя главы администрации президента Максима Рыженкова.
Например, недавно Уткина советовала чиновнику в своем
Блог журналистки на Tribuna.com можно почитать
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Журналистку «Рэгіянальнай газеты» и блогера Tribuna.com вызывают в ГУВД Мионоблисполкома по заявлению БФБ
Журналистку «Рэгіянальнай газеты» и блогера Tribuna.com Анастасию Уткину вызывают в ГУВД Мионоблисполкома по заявлению БФБ.
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