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Журналистку «Рэгіянальнай газеты» и блогера Tribuna.com вызывают в ГУВД Мионоблисполкома по заявлению БФБ

12.07.2020 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналистку «Рэгіянальнай газеты» и блогера Tribuna.com Анастасию Уткину вызывают в ГУВД Мионоблисполкома по заявлению БФБ.

Об этом она рассказала в своем Twitter.

Отметим, что журналистка не раз критиковала федерацию баскетбола Беларуси, а также председателя БФБ и первого заместителя главы администрации президента Максима Рыженкова.

Например, недавно Уткина советовала чиновнику в своем Telegram-канале: «Подыскать себе новую работу, а не в «апэшэчке» и не федерации».

Блог журналистки на Tribuna.com можно почитать здесь.

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Журналистку «Рэгіянальнай газеты» и блогера Tribuna.com Анастасию Уткину вызывают в ГУВД Мионоблисполкома по заявлению БФБ.
 
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