Прервалась 7-матчевая победная серия «Немана»

Источник материала: Tribuna.com

В матче 17-го тура «Неман» на выезде сыграл вничью с «Витебском» (0:0).

Прервалась серия гродненской команды, которая состояла из 7 побед подряд.

Отметим, что команда Игоря Ковалевича последний раз проигрывала 9 мая в матче против «Руха» (2:4).

«Неман» идет на третьем месте в таблице чемпионата и имеет матч в запасе.