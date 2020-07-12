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Прервалась 7-матчевая победная серия «Немана»

12.07.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 17-го тура «Неман» на выезде сыграл вничью с «Витебском» (0:0).

Прервалась серия гродненской команды, которая состояла из 7 побед подряд.

Отметим, что команда Игоря Ковалевича последний раз проигрывала 9 мая в матче против «Руха» (2:4).

«Неман» идет на третьем месте в таблице чемпионата и имеет матч в запасе.

 
Теги: Витебск
 
 
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В матче 17-го тура «Неман» на выезде сыграл вничью с «Витебском» (0:0).
 
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