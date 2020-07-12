|
Прервалась 7-матчевая победная серия «Немана»
12.07.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 17-го тура «Неман» на выезде сыграл вничью с «Витебском» (0:0).
Прервалась серия гродненской команды, которая состояла из 7 побед подряд.
Отметим, что команда Игоря Ковалевича последний раз проигрывала 9 мая в матче против «Руха» (2:4).
«Неман» идет на третьем месте в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 17-го тура «Неман» на выезде сыграл вничью с «Витебском» (0:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)