Леончик о Янсане: «Очевидно, в этой ситуации одну из сторон что-то не устроило, поэтому трансфер не состоялся»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Шахтера» объяснил, почему не состоялся трансфер нападающего .

– Насколько мне известно, «Шахтер» хотел подписать Янсане и вел переговоры с «Ислочью». Почему они все-таки не увенчались успехом?

– Для оформления перехода необходимо, чтобы условия по нему устроили три стороны, которые участвуют в переговорах. Очевидно, в этой ситуации одну из сторон что-то не устроило, поэтому трансфер не состоялся, – сказал Янсане.

«Переговоры ведутся еженедельно, просто «Шахтер» был самым настойчивым». Янсане не уехал в Солигорск, но «Ислочь» еще хочет продать форварда

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