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Леончик о Янсане: «Очевидно, в этой ситуации одну из сторон что-то не устроило, поэтому трансфер не состоялся»
15.07.2020 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Шахтера»
– Насколько мне известно, «Шахтер» хотел подписать Янсане и вел переговоры с «Ислочью». Почему они все-таки не увенчались успехом?
– Для оформления перехода необходимо, чтобы условия по нему устроили три стороны, которые участвуют в переговорах. Очевидно, в этой ситуации одну из сторон что-то не устроило, поэтому трансфер не состоялся, – сказал Янсане.
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Леончик о Янсане: «Очевидно, в этой ситуации одну из сторон что-то не устроило, поэтому трансфер не состоялся»
Директор «Шахтера» Андрей Леончик объяснил, почему не состоялся трансфер нападающего «Ислочи» Момо Янсане.
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