Минское «Динамо» подписало пробный контракт с нападающим Усовым

Источник материала: Tribuna.com

Форвард молодежной (U-20) сборной Беларуси Илья Усов и минское «Динамо» подписали просмотровое соглашение.

В сезоне 2019/20 Илья Усов покинул школьную лигу USHS и переехал в WHL, где пробился в состав «Принс Альберт», где играл с Алексеем Протасом и Даниилом Степановым. Нападающий провел 58 матчей, в которых отметился 52 очками (22+30).

В 2020 году Илья приехал в расположение молодежной сборной Беларуси на домашний МЧМ в дивизионе 1А. В 5 матчах форвард набрал 3 очка (1+2). Кроме того, форвард принимал участие в кубке Салея-2019 в составе сборной Беларуси U20 — в 6 матчах Усов набрал 3 (0+3) очка.