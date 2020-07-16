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Ковальчук об инфраструктуре в Бресте: «На примере отдельно взятого региона мы видим, как грамотно использовать спортивную инфраструктуру»
16.07.2020 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук отметил хорошо развитую спортивную инфраструктуру в Бресте.
«Сегодня в Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта. У нас вот центр притяжения Бреста – место, где мы находимся, здесь прекрасный 50-метровый бассейн, где проходит чемпионат республики, Кубок республики по плаванию. Прекрасная ледовая [арена], легкоатлетический манеж, рядом – гребной канал, футбольный манеж, для гандбола прекрасная инфраструктура в Бресте.
Вот мы сегодня смотрим на примере отдельно взятого региона, как грамотно использовать спортивную инфраструктуру, готовить резерв для подготовки национальных команд Республики Беларусь по различным видам спорта», – сказал Ковальчук.
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Ковальчук об инфраструктуре в Бресте: «На примере отдельно взятого региона мы видим, как грамотно использовать спортивную инфраструктуру»
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук отметил хорошо развитую спортивную инфраструктуру в Бресте.
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