Ковальчук об инфраструктуре в Бресте: «На примере отдельно взятого региона мы видим, как грамотно использовать спортивную инфраструктуру»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук отметил хорошо развитую спортивную инфраструктуру в Бресте.

«Сегодня в Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта. У нас вот центр притяжения Бреста – место, где мы находимся, здесь прекрасный 50-метровый бассейн, где проходит чемпионат республики, Кубок республики по плаванию. Прекрасная ледовая [арена], легкоатлетический манеж, рядом – гребной канал, футбольный манеж, для гандбола прекрасная инфраструктура в Бресте.

Вот мы сегодня смотрим на примере отдельно взятого региона, как грамотно использовать спортивную инфраструктуру, готовить резерв для подготовки национальных команд Республики Беларусь по различным видам спорта», – сказал Ковальчук.