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Ковальчук об инфраструктуре в Бресте: «На примере отдельно взятого региона мы видим, как грамотно использовать спортивную инфраструктуру»

16.07.2020 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук отметил хорошо развитую спортивную инфраструктуру в Бресте.

«Сегодня в Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта. У нас вот центр притяжения Бреста – место, где мы находимся, здесь прекрасный 50-метровый бассейн, где проходит чемпионат республики, Кубок республики по плаванию. Прекрасная ледовая [арена], легкоатлетический манеж, рядом – гребной канал, футбольный манеж, для гандбола прекрасная инфраструктура в Бресте.

Вот мы сегодня смотрим на примере отдельно взятого региона, как грамотно использовать спортивную инфраструктуру, готовить резерв для подготовки национальных команд Республики Беларусь по различным видам спорта», – сказал Ковальчук.

 
Теги: Брест
 
 
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Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук отметил хорошо развитую спортивную инфраструктуру в Бресте.
 
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