Директор «Соболя»: «Называться «Березой» как-то не хотелось. Другие спортивные проекты, которые носили это имя, получались какими-то недолговечными»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Соболя» Александром Палто рассказал о названии команды.

– Почему команду решили назвать «Соболь»? По названию близлежащей деревни Соболи?

– И да, и нет. Мы искали какую-то зацепку в районе. Называться просто «Березой» как-то не хотелось. Нет, мы свой город любим, но дело в том, что другие спортивные проекты, которые носили это имя, получались какими-то недолговечными. Нам хотелось найти что-то другое. Искали зацепку, как я говорил, подумали о соболе. К тому же в Беларуси много команд, которые как-то связаны с животными: «рыси», «ястребы» и так далее. Мы тоже попробовали сделать акцент на этой теме, – сказал Палто.

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