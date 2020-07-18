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Чемпионат Италии. «Милан» примет «Болонью», «Аталанта» в гостях у «Вероны», «Юве» и «Лацио» сыграют в понедельник
18.07.2020 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 34-м туре Серии А
В воскресенье «Наполи» встретится с «Удинезе», а «Рома» сразится с
Завершится тур в понедельник матчем
Чемпионат Италии
34-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат Италии. «Милан» примет «Болонью», «Аталанта» в гостях у «Вероны», «Юве» и «Лацио» сыграют в понедельник
В 34-м туре Серии А «Аталанта» сыграет на выезде с «Вероной», «Милан» примет «Болонью».
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