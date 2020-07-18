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Чемпионат Италии. «Милан» примет «Болонью», «Аталанта» в гостях у «Вероны», «Юве» и «Лацио» сыграют в понедельник

18.07.2020 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 34-м туре Серии А «Аталанта» сыграет на выезде с «Вероной», «Милан» примет «Болонью».

В воскресенье «Наполи» встретится с «Удинезе», а «Рома» сразится с «Интером».

Завершится тур в понедельник матчем «Ювентус» – «Лацио».

Чемпионат Италии

34-й тур

Верона – Аталанта
Дата проведения
18 июля, 18.15, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Сассуоло
Дата проведения
18 июля, 20.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Болонья
Дата проведения
18 июля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Сампдория
Дата проведения
19 июля, 18.15, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Удинезе
Дата проведения
19 июля, 20.30, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Торино
Дата проведения
19 июля, 20.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Брешия – СПАЛ
Дата проведения
19 июля, 20.30, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Лечче
Дата проведения
19 июля, 20.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Интер
Дата проведения
19 июля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ювентус – Лацио
Дата проведения
20 июля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

 
 
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В 34-м туре Серии А «Аталанта» сыграет на выезде с «Вероной», «Милан» примет «Болонью».
 
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