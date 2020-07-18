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Егор Шарангович: «Перед подписанием контракта вспоминал аншлаги, приятно играть, когда столько людей за тебя болеют»

18.07.2020 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новичок минского «Динамо» Егор Шарангович поделился мнением о возвращении в стан «зубров».

– Каково возвращаться в клуб, где провел первый и довольно успешный сезон на взрослом уровне?

– С хорошим настроением. С марта хоккей, можно сказать, остановился. Тренироваться самостоятельно не так интересно, как быть в команде, общаться с ребятами. С нетерпением жду, когда присоединяюсь к тренинг-кэмпу «Динамо», а там начнутся контрольные игры.

Приятно вернуться в родную команду, играть на родной арене. В офисе много знакомых лиц, все тепло встретили, поздравили с возвращением. В общем, одни плюсы.

– Следующий сезон за океаном начнется не скоро. Тут получишь игровую практику. Учитывая домашний чемпионат мира 2021 года, это важно?

— Да, играя и тренируясь с командой, лучше буду готов физически к началу сезона в Америке, соответственно, и к чемпионату мира. Плюс получу большой опыт, работая с хорошими тренерами и партнерами по команде.

Молодым хоккеистом себя уже не считаю, я полноценный профессиональный хоккеист. Большое спасибо «Динамо», что предоставили мне возможность провести предсезонку и часть сезона в команде. Чувствовал заинтересованность, я и мой агент не раз созванивались с Дмитрием Юрьевичем Басковым, с Крэйгом Вудкрофтом. Все проделали большую работу, чтобы я оказался здесь.

— Ты сказал, что не чувствуешь себя молодым игроком. То есть спрос с себя будет больше?

— Надеюсь, что будет доверие тренерского штаба, а я буду оправдывать это в играх и приносить пользу команде.

— Постепенно комплектуется состав «Динамо», должны быть еще подписания. Какие ожидания от сезона?

— Жду хорошие результаты. Вырисовывается интересный состав, есть легионеры, есть молодые толковые ребята. Самое главное выполнять требования тренерского штаба, тогда будет результат. И, конечно, жду встречу с болельщиками на «Минск-Арене».

Перед подписанием контракта вспоминал аншлаги, приятно играть, когда столько людей за тебя болеют. Правда, на старте сезона, как понимаю, будут ограничения в плане продаж билетов. Но это тоже делается для безопасности болельщиков, учитывая нынешнюю обстановку. Остается надеяться, что скоро КХЛ разрешит играть на стопроцентно заполненной арене, – сказал Шарангович.

Занимался борьбой и паркуром, но чемпионом мира стал в велоспорте. Королек за тренировку проезжает 200 км

 
Теги: Минск
 
 
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Новичок минского «Динамо» Егор Шарангович поделился мнением о возвращении в стан «зубров».
 
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