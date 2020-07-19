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«Зенит» готов предложить 9 млн фунтов за Ловрена. «Ливерпуль», вероятно, потребует 15 млн (Daily Mail)

19.07.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в «Зените».

Петербургский клуб готов предложить около 9 миллионов фунтов за 31-летнего хорвата, утверждает Daily Mail. Ловрена, как отмечается, рассматривают в качестве потенциальной замены Браниславу Ивановичу.

Однако предложение «Зенита», скорее всего, отклонят. Прошлым летом «Ливерпуль» не отпустил защитника в «Рому» за 13 миллионов фунтов и, вероятно, по-прежнему будет запрашивать около 15 миллионов.

У Ловрена остается год по контракту с «Ливерпулем». Не исключен вариант, при котором мерсисайдцы продлят с ним соглашение еще на год, если он не уйдет этим летом. 

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 10 матчей.

 
 
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в «Зените».
 
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