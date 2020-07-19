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«Зенит» готов предложить 9 млн фунтов за Ловрена. «Ливерпуль», вероятно, потребует 15 млн (Daily Mail)
19.07.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Ливерпуля»
Петербургский клуб готов предложить около 9 миллионов фунтов за 31-летнего хорвата, утверждает Daily Mail. Ловрена, как отмечается, рассматривают в качестве потенциальной замены Браниславу Ивановичу.
Однако предложение «Зенита», скорее всего, отклонят. Прошлым летом «Ливерпуль» не отпустил защитника в «Рому» за 13 миллионов фунтов и, вероятно, по-прежнему будет запрашивать около 15 миллионов.
У Ловрена остается год по контракту с «Ливерпулем». Не исключен вариант, при котором мерсисайдцы продлят с ним соглашение еще на год, если он не уйдет этим летом.
Ловрен выступает за
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«Зенит» готов предложить 9 млн фунтов за Ловрена. «Ливерпуль», вероятно, потребует 15 млн (Daily Mail)
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в «Зените».
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