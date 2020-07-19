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Гвардиола о проигрыше «Арсеналу»: «Ман Сити» провел не лучший матч. Мы тоже люди»
19.07.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Мы выступили не лучшим образом, мы не были готовы в достаточной степени. Если ты играешь не все 90 минут в полуфинале, такое [поражение] может случиться.
Мы сыграли не лучшим образом, мы тоже люди. Оппонент действовал хорошо, такое иногда бывает.
Можно сожалеть лишь о том, что в первом тайме мы не играли так, как играли во втором. Мы должны были изменить подход, но не сумели», – сказал Гвардиола.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги полуфинального матча Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2).«Мы выступили не лучшим образом, мы не были готовы в...
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