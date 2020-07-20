Горбачик и Йоксимович продолжат карьеру в латвийской «Лиепае» («БФ»)

Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник «Городеи» и нападающий продолжат карьеру в латвийской «Лиепае», сообщает «БФ».

Ранее сообщалось, что к Горбачику проявляют интерес ряд зарубежных клубов. В нынешнем сезоне на счету футболиста 5 голов и 3 ассиста в 16 матчах высшей лиги.

Йоксимович провел за «сахарников» 18 матчей, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевой пас и заработал 4 предупреждения. Сегодня футболист официально покинул клуб.

Напомним, что «Лиепаю» возглавляет белорусский специалист Дмитрий Молош.

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