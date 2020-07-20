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Агент Бэйла: «Гарет никуда не уйдет. Он так же хорош, как и все игроки «Реала»
21.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«С Гаретом все хорошо. У него осталось два года по контракту [с «Реалом»].
Ему нравится жить в Мадриде, Гарет никуда не уйдет. Он по-прежнему так же хорош, как и все остальные в этой команде. Все зависит от Зидана.
Конечно, Гаретом интересуются, но вряд ли в мире есть клуб, который мог бы позволить его себе.
Это большое упущение, что прямо сейчас он вне команды, но Бэйл никуда не уйдет», – заявил Барнетт.
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Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, поделился мнением о будущем своего клиента.
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