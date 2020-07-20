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Андрей Прокопюк: «Ребята соскучились. Задача штаба «Динамо» постараться привести их готовность к общему знаменателю»

20.07.2020 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер брестского «Динамо» Андрей Прокопюк поделился мнением о состоянии команды.

«В хорошем настроении. Ребята соскучились. Кто-то больше, кто-то меньше находился на вынужденном простое, поэтому все соскучились. Сегодня мы практически в полном составе собрались после выходного и с хорошим настроением готовимся к ближайшему матчу.

Как я уже сказал, у кого-то пауза была чуть больше, у кого-то пауза была чуть меньше. Естественно, кто-то чуть лучше готов, кто-то чуть хуже, но тут уже задача тренерского штаба постараться привести ребят как можно быстрее к общему знаменателю.

Мы довольны, как прошла эта трансферная пауза для нас. Надеемся, что ребята, которые пришли в этой паузе в команду, помогут нам в решении поставленных задач», – сказал Прокопюк специально для пресс-службы клуба.

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Тренер брестского «Динамо» Андрей Прокопюк поделился мнением о состоянии команды.
 
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