Андрей Прокопюк: «Ребята соскучились. Задача штаба «Динамо» постараться привести их готовность к общему знаменателю»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер брестского «Динамо» Андрей Прокопюк поделился мнением о состоянии команды.

«В хорошем настроении. Ребята соскучились. Кто-то больше, кто-то меньше находился на вынужденном простое, поэтому все соскучились. Сегодня мы практически в полном составе собрались после выходного и с хорошим настроением готовимся к ближайшему матчу .

Как я уже сказал, у кого-то пауза была чуть больше, у кого-то пауза была чуть меньше. Естественно, кто-то чуть лучше готов, кто-то чуть хуже, но тут уже задача тренерского штаба постараться привести ребят как можно быстрее к общему знаменателю.

Мы довольны, как прошла эта трансферная пауза для нас. Надеемся, что ребята, которые пришли в этой паузе в команду, помогут нам в решении поставленных задач», – сказал Прокопюк специально для пресс-службы клуба .

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