Николай Ходасевич: «Посоветовал бы клубу из Бреста обратиться в УЕФА с апелляцией. Допустим, скостите Лаптеву срок за давностью лет, а?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич проанализировал трансферную кампанию брестского «Динамо».

«Сенегалец Диалло перенес вещи из одной раздевалки в другую. Механически это так и выглядит – двери в раздевалки «Руха» и «Динамо» располагаются в этом сезоне напротив. Однако смыслов в летнем переходе найдется больше при детальном рассмотрении.

– лучший бомбардир «Динамо» прямо сейчас (6 голов). Но так было не всегда. Он очень много времени проводил на поле до начала мая без забитых мячей. Ситуация нервировала болельщиков на самоизоляции, тренеров и товарищей по команде. Потом забил «Белшине» и минскому «Динамо», вновь пауза, и четыре матча в ряд по голешнику. Вдруг? Не совсем так. Голы нападающего пришли после того, как в основе стабильно заиграли Юзепчук и Печенин. Они дали умиротворенной чемпионской команде скорость на флангах, подачами и передачами в штрафную подрумянили хлеб для Лаптева.

Ок, разобрались, но зачем Диалло? Еще месяц назад на ютуб-канале предполагал, что переход сенегальца станет правильным ходом для «Динамо». Садовский не потянул уровень (ноль голов и пасов). Лаптев – хороший нападающий, но одного всегда мало на дистанции. К тому же Диалло – разнообразнее по возможностям. Думается, его манера при навыках взросления в Португалии больше подходят атакующей группе полузащиты «Динамо». Другими словами, у Ковальчука уже и выбор тактический, и запас скамейки. Неплохо.

Это не все. Как-то совсем забылось, что у Лаптева шесть матчей дисквалификации в еврокубках. Старые грехи в Солигорске. Выходит, играть в квалификации чемпионов будет Диалло. А коль так, то и выходить на поле стабильно должен весь предстоящий месяц сенегалец. Дабы максимально адаптироваться. Предполагаю, что сможет заиграть. Но проверить гипотезу любопытно.

А Лаптев? А вот и не знаю. Говорю же – любопытно.

При этом посоветовал бы клубу из Бреста обратиться в с апелляцией. Допустим, скостите парню срок за давностью лет, а? Он у нас тут хороший, пушистый и все такое. Если такое обращение возможно, конечно. тоже наверняка бы подписалась – семь-восемь матчей предстоит провести сборной с сентября по ноябрь. Лаптев в тонусе пригодится, если Динамо куда-то высоко по квалификации заберется», – сказал Ходасевич.