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Николай Ходасевич: «Посоветовал бы клубу из Бреста обратиться в УЕФА с апелляцией. Допустим, скостите Лаптеву срок за давностью лет, а?»
22.07.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич проанализировал трансферную кампанию брестского «Динамо».
«Сенегалец Диалло перенес вещи из одной раздевалки в другую. Механически это так и выглядит – двери в раздевалки «Руха» и «Динамо»
Ок, разобрались, но зачем Диалло? Еще месяц назад на ютуб-канале предполагал, что переход сенегальца станет правильным ходом для «Динамо». Садовский не потянул уровень (ноль голов и пасов). Лаптев – хороший нападающий, но одного всегда мало на дистанции. К тому же Диалло – разнообразнее по возможностям. Думается, его манера при навыках взросления в Португалии больше подходят атакующей группе полузащиты «Динамо». Другими словами, у Ковальчука уже и выбор тактический, и запас скамейки. Неплохо.
Это не все. Как-то совсем забылось, что у Лаптева шесть матчей дисквалификации в еврокубках. Старые грехи в Солигорске. Выходит, играть в квалификации
А Лаптев? А вот и не знаю. Говорю же – любопытно.
При этом посоветовал бы клубу из Бреста обратиться в
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Николай Ходасевич: «Посоветовал бы клубу из Бреста обратиться в УЕФА с апелляцией. Допустим, скостите Лаптеву срок за давностью лет, а?»
Белорусский журналист Николай Ходасевич проанализировал трансферную кампанию брестского «Динамо».
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