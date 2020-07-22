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Валерий Цепкало: «Приглашаю в Комитет народного единства всех спортсменов, которые могут доказать, что они с народом»

22.07.2020 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало объявил о создании Комитета народного единства и пригласил в это объединение известных белорусских спортсменов и деятелей культуры и искусства.

«Усилиями объединенных трех штабов мы хотим показать Лукашенко, что даже домохозяйка, даже человек, который не имеет абсолютно никакого политического опыта в наших сегодняшних исторических условиях способная его победить. Мы создаем Комитет народного единства. Это действительно должно быть народное единство. Когда народное единство в противопоставлении единоличной власти, которая установилась у нас в стране. Я абсолютно убежден в том, что у нас создался народный консенсус, создалось единое мнение в отношении того, что мы не хотим видеть больше у власти капризного правителя. Мы хотим видеть Республику Беларусь другой страной. Мы хотим видеть нашу страну свободной и демократичной, где люди не будут бояться высказывать свою точку зрения. Где люди будут спокойно и безбоязненно ходить на улицах, стоять в очередях и проводить мирные демонстрации. Где в конце концов люди смогут достойно зарабатывать. Решение Верховного суда для нас не имеет значения. Для нас имеет лишь одно значение, чтобы мы сейчас все вместе двигались вперед в политическом процессе.

В Комитет национального единства я хотел бы пригласить всех известных в Республике Беларусь политиков. Тех, которых когда-то Лукашенко выбрасывал с политической арены. Я хочу пригласить всех деятелей культуры, науки, искусства. Тех, для которых небезразлична судьба и небезразлична история нашей страны. Хочу пригласить спортсменов, которые сегодня могут доказать то, что они действительно с народом, а не с этой властью, которая по большому счету скомпрометировала себя. Власть, которая потеряла ориентир, власть, которая потеряла ценности», – сказал Цепкало на своем YouTube-канале.

Вероника Цепкало обратилась к Азаренко, Мирному и Домрачевой. В интернете предложили устроить флешмоб в их соцсетях

 
 
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Бывший претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало объявил о создании Комитета народного единства и пригласил в это объединение известных белорусских...
 
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