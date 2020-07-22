Лукашенко – жителю Гомеля: «Ну не надо вам ледовые площадки – не будем строить»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос 30-летнего гомельчанина Евгения Сильченко о количестве спортивных площадок по сравнению с ледовыми аренами.

– Лучше бы спортивных площадок побольше, а меньше ледовых, откровенно вам говорю.

– Ты мне сказки эти не рассказывай, у вас сколько ледовых в ?

– Один.

– Один. У вас в Гомеле была сильная футбольная команда. В хоккей вы были морду били даже минчанам. А сейчас вы упали дальше некуда. Поэтому вам нужен тренировочный кусок льда как в Гродно. Чтобы команда хоккейная могла заниматься и играть, это я как хоккеист скажу, надо две площадки, одна тренировочная, вторая – для игры. Второе: надо, чтобы вы ходили. Вот когда ты ходил последний раз болел за свою команду?

– Вот честно говоря, у меня трое детей, мне некогда болеть.

– Ну не надо вам ледовые площадки – не будем строить, – соглашается президент.