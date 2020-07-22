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Лукашенко – жителю Гомеля: «Ну не надо вам ледовые площадки – не будем строить»
22.07.2020 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос 30-летнего гомельчанина Евгения Сильченко о количестве спортивных площадок по сравнению с ледовыми аренами.
– Лучше бы спортивных площадок побольше, а меньше ледовых, откровенно вам говорю.
– Ты мне сказки эти не рассказывай, у вас сколько ледовых в
– Один.
– Один. У вас в Гомеле была сильная футбольная команда. В хоккей вы были морду били даже минчанам. А сейчас вы упали дальше некуда. Поэтому вам нужен тренировочный кусок льда как в Гродно. Чтобы команда хоккейная могла заниматься и играть, это я как хоккеист скажу, надо две площадки, одна тренировочная, вторая – для игры. Второе: надо, чтобы вы ходили. Вот когда ты ходил последний раз болел за свою команду?
– Вот честно говоря, у меня трое детей, мне некогда болеть.
– Ну не надо вам ледовые площадки – не будем строить, – соглашается президент.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос 30-летнего гомельчанина Евгения Сильченко о количестве спортивных площадок по сравнению с ледовыми...
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