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Майк Тайсон подерется с Роем Джонсом 12 сентября в Карсоне
23.07.2020 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший чемпион мира в тяжелом весе
Бой, как и планировалось, будет состояться из восьми раундов.
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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон проведет бой против экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Роя Джонса 12 сентября в Карсоне (штат Калифорния, США).
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