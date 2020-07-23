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Майк Тайсон подерется с Роем Джонсом 12 сентября в Карсоне

23.07.2020 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон проведет бой против экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Роя Джонса 12 сентября в Карсоне (штат Калифорния, США).

Бой, как и планировалось, будет состояться из восьми раундов.

 
 
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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон проведет бой против экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Роя Джонса 12 сентября в Карсоне (штат Калифорния, США).
 
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