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Иван Эйсмонт: «Речь идет о травле противников твоей точки зрения. Я никогда не видел, чтобы Девятовский набрасывался на противников государства с оскорблениями»

25.07.2020 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт поделился мнением об инициативе Вероники Цепкало, которая предложила Домрачевой, Мирному и Азаренко присоединиться к инициативе по проведению изменений в Беларуси.

«Мы знаем, что Вероника Цепкало призвала Мирного, Азаренко, Домрачеву, Алексиевич поддержать Тихановскую. Мы немножко полазили по соцсетям Мирного, Азаренко, Домрачевой и Алексиевич. Алексиевич убеждать не нужно. Как только случился этот вброс, тут же началась атака в комментариях к этим медийным людям, десятки сообщений. Такой действенный метод. Такой новый, как мне кажется, для нас.

Ситуация у нас приобрела другую форму. Речь идет не просто о привлечении людей на свою сторону, чем и мы занимаемся, чего греха таить. Речь идет о травле противников твоей точки зрения.

Я никогда не видел, чтобы Девятовский, чтобы сенатор, чтобы какой-нибудь герой Беларуси набрасывался на противников государства с оскорблениями», – сказал Эйсмонт в эфире «Беларусь 1».

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Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт поделился мнением об инициативе Вероники Цепкало, которая предложила Домрачевой, Мирному и Азаренко...
 
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