Иван Эйсмонт: «Речь идет о травле противников твоей точки зрения. Я никогда не видел, чтобы Девятовский набрасывался на противников государства с оскорблениями»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт поделился мнением об инициативе Вероники Цепкало, которая предложила Домрачевой, Мирному и Азаренко присоединиться к инициативе по проведению изменений в Беларуси.

«Мы знаем, что Вероника Цепкало призвала Мирного, Азаренко, Домрачеву, Алексиевич поддержать Тихановскую. Мы немножко полазили по соцсетям Мирного, Азаренко, Домрачевой и Алексиевич. Алексиевич убеждать не нужно. Как только случился этот вброс, тут же началась атака в комментариях к этим медийным людям, десятки сообщений. Такой действенный метод. Такой новый, как мне кажется, для нас.

Ситуация у нас приобрела другую форму. Речь идет не просто о привлечении людей на свою сторону, чем и мы занимаемся, чего греха таить. Речь идет о травле противников твоей точки зрения.

Я никогда не видел, чтобы Девятовский , чтобы сенатор, чтобы какой-нибудь герой Беларуси набрасывался на противников государства с оскорблениями», – сказал Эйсмонт в эфире « Беларусь 1 ».

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь