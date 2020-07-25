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Иван Эйсмонт: «Речь идет о травле противников твоей точки зрения. Я никогда не видел, чтобы Девятовский набрасывался на противников государства с оскорблениями»
25.07.2020 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель Белтелерадиокомпании
«Мы знаем, что Вероника Цепкало призвала Мирного, Азаренко, Домрачеву, Алексиевич поддержать Тихановскую. Мы немножко полазили по соцсетям Мирного, Азаренко, Домрачевой и Алексиевич. Алексиевич убеждать не нужно. Как только случился этот вброс, тут же началась атака в комментариях к этим медийным людям, десятки сообщений. Такой действенный метод. Такой новый, как мне кажется, для нас.
Ситуация у нас приобрела другую форму. Речь идет не просто о привлечении людей на свою сторону, чем и мы занимаемся, чего греха таить. Речь идет о травле противников твоей точки зрения.
Я никогда не видел, чтобы
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Иван Эйсмонт: «Речь идет о травле противников твоей точки зрения. Я никогда не видел, чтобы Девятовский набрасывался на противников государства с оскорблениями»
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт поделился мнением об инициативе Вероники Цепкало, которая предложила Домрачевой, Мирному и Азаренко...
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